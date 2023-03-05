  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akşener'den flaş talimat! Çok önemli hamle geldi
Medya

Akşener'den flaş talimat! Çok önemli hamle geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de partilileri ‘ittifak devam ediyormuş gibi’ davranma ve ‘sükunetli’ olma konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 11:46:00 -
Akşener'den flaş talimat! Çok önemli hamle geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan ayrılması sonrasında tartışmalar sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, tüm parti yetkililerinden, Millet İttifakı'ndaki son gelişmeler hakkında sükunet istediği belirtilmişti. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımlarında, televizyon programlarında ve açıklamalarda kulanılan dile dikkat edilmesi ve kırıcı olunmaması talimatı verdiği kaydedilmişti.

Akşener: Olumsuz tavır alınmasın

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener'in de parti yöneticilerini benzer biçimde uyardığını belirtti.

Akşener, partisinin belediye başkanlarına ve divan kuruluna şunları söylemiş: “Belediye meclis üyeleri arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etsinler. Herhangi bir olumsuz tavır alınmasın. İttifak belediyesi, CHP’li belediye gibi tavır alınırsa yanlış olur. Oradan bir tepki gelirse de siz sakinlikle çözmeye gayret edin.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, artık yara aldı dikiş ise zor zaten zorlama nefrete dayalı bir ortaklıktı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23