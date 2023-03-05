Akşener'den flaş talimat! Çok önemli hamle geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan ayrılması sonrasında tartışmalar sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, tüm parti yetkililerinden, Millet İttifakı'ndaki son gelişmeler hakkında sükunet istediği belirtilmişti. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımlarında, televizyon programlarında ve açıklamalarda kulanılan dile dikkat edilmesi ve kırıcı olunmaması talimatı verdiği kaydedilmişti.

Akşener: Olumsuz tavır alınmasın

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener'in de parti yöneticilerini benzer biçimde uyardığını belirtti.

Akşener, partisinin belediye başkanlarına ve divan kuruluna şunları söylemiş: “Belediye meclis üyeleri arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etsinler. Herhangi bir olumsuz tavır alınmasın. İttifak belediyesi, CHP’li belediye gibi tavır alınırsa yanlış olur. Oradan bir tepki gelirse de siz sakinlikle çözmeye gayret edin.”

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