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Medya Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu saçını başını yolacak
Medya

Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu saçını başını yolacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in seçim stratejisini 4 maddede özetledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 10:20:00 -
Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu saçını başını yolacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in seçim stratejisini 4 maddede özetledi. 

"Akşener seçim kampanyasını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte yürütecek" ifadelerini kullanan Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç de hoşuna gitmeyecek maddeleri şöyle sıraladı:

"1- Meral Akşener, bir artı iki formülünü hayata geçiremedi. Sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın başkan olmasını sağlayamadı ama seçim stratejisini iki başkanın üzerine kurdu.

2- Meral Akşener, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için değil, İYİ Parti’nin oy oranını yükseltmek için çalışacak.
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3- İzmir İktisat Kongresi’yle ilgili programa 5 lider katılmıştı ama Akşener katılmamıştı. Seçim kampanyası sırasında da Akşener’in Kılıçdaroğlu ile ortak lansman ve bir iki toplantıya katılması bekleniyor.

4- Akşener seçim kampanyasını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte yürütecek."

 

 

 

 

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Yorumlar

resat

bunlar , bu ülke için siyasi bir afattır,,

Deli İbo

Meral'ciğin derdi şu anda, Bay bay Kemal, İmamoğlu, Mansur değil. Onun derdi bu seçimde oy oranını MHP'nin altına düşürmemek. Oda biliyorki oy oranı MHP'nin altına düşerse İP ten kopuşlar bsşlar, hatta İP'ten umut kesen Fetö'cüler bile İP' i terkeder ve İP marjinal bir tabela partisi olur, Meral'ciğin de siyasi hayatı biter.
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