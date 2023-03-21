Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu saçını başını yolacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in seçim stratejisini 4 maddede özetledi.

"Akşener seçim kampanyasını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte yürütecek" ifadelerini kullanan Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç de hoşuna gitmeyecek maddeleri şöyle sıraladı:

"1- Meral Akşener, bir artı iki formülünü hayata geçiremedi. Sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın başkan olmasını sağlayamadı ama seçim stratejisini iki başkanın üzerine kurdu.

2- Meral Akşener, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için değil, İYİ Parti’nin oy oranını yükseltmek için çalışacak.

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3- İzmir İktisat Kongresi’yle ilgili programa 5 lider katılmıştı ama Akşener katılmamıştı. Seçim kampanyası sırasında da Akşener’in Kılıçdaroğlu ile ortak lansman ve bir iki toplantıya katılması bekleniyor.

4- Akşener seçim kampanyasını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte yürütecek."