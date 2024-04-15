Akşener'den dikkat çeken hamle! Takibi bıraktı
Yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı isimleri X hesabından takibi bıraktı.
Yerel seçimlerde ülke genelinde aldığı 3.77 oy oranıyla büyük bir düşüş yaşayan İYİ Parti yalnızda 1 il ve 24 ilçe kazandı.
Akşener aday olmayacak
Başarısızlığın ardından İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış ve aday olmayacağını duyurmuştu.
İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.
Seçim sürecine giden İYİ Parti'de adaylar ve bazı üyeler Akşener'e eleştirel yaklaşımda bulunurken, Akşener'den karşı hamle geldi.
X'ten takibi bıraktı
Akşener, X hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın'ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz'u da takipten çıktığı bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı takipten çıkarmadı.