0553 313 94 23

Akşener'den CHP ile ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP ile ittifak sorusuna ‘9 Büyükşehir için çalışma yürüyor ama henüz şöyle bir sonuç vardır deme imkanımız yok’ sözleriyle cevap verdi.

27 Kasım 2018 Salı 14:10
Akşener'den CHP ile ittifak açıklaması

Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, CHP ile yerel seçimlerde ittifak çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Akşener, yerel seçimlere yönelik olarak CHP ile 9 Büyükşehirde görüşüldüğünü hatırlatan gazeteciye, “Bizim görüşmelerimiz sürüyor. Bir pazarlık söz konusu değil. 17 Büyükşehir referandumda ‘hayır’ oyu vermişti. 3’ü Güneydoğudaki illerimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi, ‘4 Büyükşehiri alacağız’ diye kanaat belirtti. 9 Büyükşehir için çalışma yürütülüyor ama ‘henüz şöyle bir sonuç vardır’ deme imkanımız yok” açıklamasında bulundu.

'Ankara ile ilgili bir tarifim var'

Ankara Büyükşehir Belediyesi şartının olduğu iddialarını hatırlatan gazeteciye Akşener, “Herhangi bir şart ileri sürerek masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. MHP ile AK Parti arasındaki ittifak yüzde 11 MHP oy aldı, AK Parti yüzde 42 oy aldı, dört kat fark var aralarında. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP’nin oyu yüzde 22. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. 5 milyon insan bize oy verdi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile ikinci bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Akşener, “Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidecek. Dönüşünde bir görüşme yapacağız. Ondan sonra ne olacağına karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:10
  1. Ankara
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. chp iyi parti ittifak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara para" gensorusu
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    2. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    3. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    4. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    5. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    6. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    7. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    8. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    9. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    11. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    12. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    13. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    14. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    15. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    16. Sn. Gül’e takdimimdir
    17. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    18. Münbiçli aşiretlerden YPG/PKK'nın..
    19. Dinime dahleden bari Müselman olsa
    20. Arsene Wenger, dünya deviyle sahalara..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları