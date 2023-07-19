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Siyaset Akşener'den beklenmedik adım! Partililere şok kararını iletti
Siyaset

Akşener'den beklenmedik adım! Partililere şok kararını iletti

Yeniakit Publisher
2023-07-19 12:57:00 -
Akşener'den beklenmedik adım! Partililere şok kararını iletti

İyi Parti Başkanlık Divanı, önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimler oluşturdu. Akşener’in partililere, “partisince bu kez tekil siyaset yapmak istediğini ilettiği” ifade edildi. Akşener’in, 2024 yerel seçimlerinde ise önceliğinin, “kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek olduğunu ifade ettiği” ileri sürüldü.

İyi Parti Başkanlık Divanı, önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimler oluşturdu. Akşener’in partililere, “partisince bu kez tekil siyaset yapmak istediğini ilettiği” ifade edildi. Akşener’in, 2024 yerel seçimlerinde ise önceliğinin, “kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek olduğunu ifade ettiği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, partililerin de Akşener’in, “müstakil siyaset anlayışına destek verdiği” ifade edildi. Kurmayların Akşener’e, “Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu. CHP ile 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki bir ittifak için önce parti tabanının ikna edilmesi lazım ki bunun için de önceliğin İyi Parti olması gerekir” dediği iddia edildi.

 
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