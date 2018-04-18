Akşener'den adaylık açıklaması!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:36
İstanbul'da açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:
''Türkiye'nin gerim gerim gerilmekten bıktığını biliyorum. Aziz Türk milletinin bıktığını, artık kusma haline geldiğini biliyorum bu aşırı gerginlikten.
Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır.
Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerin de bu kadar korktuğunu görmüş olduk. Onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlı olsun seçim milletimize.''
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Ali İlter4 sa önce 15 Temmuzda başbakan olacaaam.Yortta sooolh.Cihanda sooolh. Diyarbakırlı7 sa önce Kapa çeneni , bıktık valla bu zırvalarından. Adanalı 9 sa önce Tamam diyelim ki bu kadın fetöcü neden ak parti bakanlık teklif etti kadın kabul etmeyince Türkeş e vermediler mi ... Sivaslı Ali11 sa önce Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın Reisicumhuru inşallah. Yakışır ablama. fetösavar12 sa önce bence yanlış tercih. babaanne şıkkı daha şık duruyordu. çünkü seçim sonrası torunlar da pek kale almayacak gibi... hercai12 sa önce 'Yurtta sulh, Cihanda sulh' ne oldu peki? 100 bin imza ile aday olacaksin, fakat 100 bin oy alamayacaksin, Bay Aksener! ikra12 sa önce Yuh ya bari adanali yazma..adanaliyi kadin yonetmez.. Muslumani hic yonetemez...hele. zamaninda 15 temmuzda basbakan olacam diyen feto baglantilinin pesinden hic hic gitmez.. Sabri GÜÇ13 sa önce Tabi tabi..millet de sıraya girmiş oy vermek için..hele ki meral dedeye... Millet13 sa önce Vay mankurt vay Allah seni bildiği gibi yapsın Afak13 sa önce Milletin inancıyla dalga geçerek seçimi kazanacağını sanıyorsanız, çok ama çok yenilirsiniz.