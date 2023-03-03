Akşener zehir zemberek sözlerle yüklenirken Koray Aydın'dan alay eder gibi açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadaki ortaklarına karşı zehir zemberek sözlerinin ardından "masadan kalkıldığı" iddialarına İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Masan kalkma gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadaki paydaşlarına zehir zemberek sözlerle yüklendi. İYİ Parti'nin dayatmaya mecbur bırakıldığını belirten Akşener, şahsi hırsların Türkiye'ye tercih edildiğini söyledi. 6'lı masanın noter masasına dönüştüğünü ifade eden Akşener'in sert açıklamaları 6'lı masadan ayrıldığını gösterirken Koray Aydın'dan milletin aklıyla alay eder gibi açıklama geldi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, katıldığı bir programda "Masadan kalkma gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

"Masadan kalkma gibi bir durum yok"

Bir televizyon programında "İYİ Parti masadan çekildi mi?" sorusuna Aydın, "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel Başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz." şeklinde yanıt verdi.