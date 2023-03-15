Akşener, Yavaş ve İmamoğlu ile ilgili flaş iddia! "Hepsi..." deyip paylaştı

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun siyasi geleceği büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine bağlıdır diyebilirim" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın yazısında, "Aslında sepete dâhil olanlar, kaderlerini Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmış durumda. Tüm yetki onda ama sorumluluk hepsinde olacak. Eğer kazanacak olursa Kılıçdaroğlu özellikle belediye başkanlarının kaderini de rahatça belirleyecek. İster yardımcısı yapar isterse siyaseten tasfiye eder. Henüz kazandığı bir şey yokken bile bu kadar güçlü ise kazandığında hem belediye başkanları hem de Akşener üzerinde muazzam bir güce sahip olur. Aklı başında hiçbir siyasetçinin bu senaryoyu normal karşılayacağını sanmam. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun siyasi geleceği büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine bağlıdır diyebilirim. Kılıçdaroğlu kaybettiğinde Akşener "Ben söylemiştim" deyip suçu onun üzerine atmak isteyecektir. Sanırım zaten buna hazırlanıyor. İmamoğlu ise CHP içinde genel başkanlık yarışına hazırlanacaktır. Bu tür okumalar bile sepetin ne kadar sıkıntılı olduğunu göstermeye yeter. Ama eğer Kılıçdaroğlu kazanacak olursa o zaman yapabilecekleri pek bir şey yok. Hepsi zaman içinde tasfiye olur." ifadesini kullandı.

Yalçın şunları kaydetti:

"İşte sepet siyaseti budur. Herkesin birbirine girdiği, müttefiklerin birbirine çelme taktığı ve birbirlerinin başarısızlığından medet umduğu bir siyaset biçimidir. Ezcümle, sepet siyaseti kaybetmeye ayarlıdır. Kaybetmezse sadece sepeti koluna takan kazanır. Kaybederse hepsi birbirine düşer. Ve muhtemelen hepsi tarih olur."

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