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Medya Akşener, Yavaş ve İmamoğlu ile ilgili flaş iddia! "Hepsi..." deyip paylaştı
Medya

Akşener, Yavaş ve İmamoğlu ile ilgili flaş iddia! "Hepsi..." deyip paylaştı

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun siyasi geleceği büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine bağlıdır diyebilirim" düşüncesini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 11:10:00 -
Akşener, Yavaş ve İmamoğlu ile ilgili flaş iddia! "Hepsi..." deyip paylaştı

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun siyasi geleceği büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine bağlıdır diyebilirim" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın yazısında, "Aslında sepete dâhil olanlar, kaderlerini Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmış durumda. Tüm yetki onda ama sorumluluk hepsinde olacak. Eğer kazanacak olursa Kılıçdaroğlu özellikle belediye başkanlarının kaderini de rahatça belirleyecek. İster yardımcısı yapar isterse siyaseten tasfiye eder. Henüz kazandığı bir şey yokken bile bu kadar güçlü ise kazandığında hem belediye başkanları hem de Akşener üzerinde muazzam bir güce sahip olur. Aklı başında hiçbir siyasetçinin bu senaryoyu normal karşılayacağını sanmam.  Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun siyasi geleceği büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine bağlıdır diyebilirim. Kılıçdaroğlu kaybettiğinde Akşener "Ben söylemiştim" deyip suçu onun üzerine atmak isteyecektir. Sanırım zaten buna hazırlanıyor. İmamoğlu ise CHP içinde genel başkanlık yarışına hazırlanacaktır. Bu tür okumalar bile sepetin ne kadar sıkıntılı olduğunu göstermeye yeter. Ama eğer Kılıçdaroğlu kazanacak olursa o zaman yapabilecekleri pek bir şey yok. Hepsi zaman içinde tasfiye olur." ifadesini kullandı. 

Yalçın şunları kaydetti:

"İşte sepet siyaseti budur. Herkesin birbirine girdiği, müttefiklerin birbirine çelme taktığı ve birbirlerinin başarısızlığından medet umduğu bir siyaset biçimidir. Ezcümle, sepet siyaseti kaybetmeye ayarlıdır. Kaybetmezse sadece sepeti koluna takan kazanır. Kaybederse hepsi birbirine düşer. Ve muhtemelen hepsi tarih olur."
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Yorumlar

deli çocuk

Sayın İmamoğlu ve Yavaş metropol başkanı iki değerli kişi. Ancak çok üzülerek söylemeliyim ki ellerine geçmiş olan fırsatı özellikle de sayın İmamoğlu değerlendiremediler. İşte bilemiyorum artık veya da değerlendirtmediler. Biraz da kendi hataları ve özellikle de çevreleri etkili oldu ağırlıklı görüş bu yönde. Bu arada hükümetin enegellemesi gibi komik ve basit iddialarla kendimiz fazla da rezil etmeyelim kafamızı da kuma gömmeyelim. Burayı geçelim. Evet bugün İstanbul'da soruyorsunuz memnun olan yok. Bir kaç CHP'li hariç. Evet bir kaç CHP'li dedim çünkü CHP'lilerin bazıları da maalesef memnun değil. Ama tabi benzin döküp İstanbul'u ateşe verseniz oyunu yine de verecekler var. Mikrofonlara bunlar da dek geliyor. Yani arkadaşlar sayın İmamoğlu'nun neresinden tutup da bir siyasi getiri unsuru olarak değerlendireceğiz? Sayın Akşener de biraz ucuz siyasetçilik yapıyor. Ama o da olmuyor maalesef. Onu da beceremiyor. Masadan ayrıldı neden geri döndü????? Bu öyle böyle bir hata değil. Şayet geri dönmesydi ve dik dursaydı bugün kahramandı. Ve Ana muhalefet olacak kadar oy alacaktı. Ama işte bir el var ve o elin eli ayağı dolaşık gibi. Aklı tutuk gibi.Neyse Erdoğan yine geliyor gibi.

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