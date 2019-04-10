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Seçim 2019 Sayfası

Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye’yi aydınlığa çıkaracaktır’ dedi. Türkiye’nin bu kadar problem arasında İstanbul seçimlerine kitlendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu çok acı bir durum. Demokrasi kültüründen de uzaklaşıyoruz. YSK alacağı kararlar ya Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak ya da karanlığa sürükleyecektir. YSK’yı 7 madde ile göreve çağırıyorum" dedi.


Kılıçdaroğlu o maddeleri ise şu şekilde sıraladı:


-YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. 2- Seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır 3-İktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. 4-YSK demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.


5-Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu buna açık ve net cevap vermek zorundadır.


6-YSK’da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?


7-İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye’yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye’yi kaosa sürükleyecektir.’’


Görüşme sonrası açıklamada bulunan Meral Akşener, “17 yıldır iktidarsınız ve 17 yıldır devlet memurları tayinleri ve işe alımları sizin elinizde. Ve iddianız hep şu oldu Türkiye’de sandık güvenliği muhteşem. Ak parti kazandığı zaman sandık güvenliği muhteşem ama başka bir siyasi parti adayı kazandığı zaman da hile var. Temel problem şu eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız şuçlusu sizsiniz. Bostan korkuluğu muydunuz? 3 ay ikamet etme zorunluluğu olan yasadaki zorunluluğu kaldıran biz miyiz? Siz kaldırdınız. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım kazanmış olsaydı biz bunları konuşuyor olacak mıydık? ‘Milletin adamı’ olarak yola çıkıp, vesayetle mücadele ettiğini iddia edip, her Mersin’e gittiğinde Arslan köylü kadınları gözleri dolarak anlatan sayın Erdoğan sizi millete şikayet ediyorum"dedi.


İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik bir tavrın olduğunu söyleyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:


“Sayın Erdoğan sandık görevlilerinin asker olduğuna dair şikayette bulunuyor. Köylerde sandıkta duran imamlar var. Bunları tayin eden biz miyiz? Bitmeyen bir FETÖ isnadı var. Her konuda niye mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz?


“Ak Parti kazanana kadar seçim yapın”


“10 gündür Türkiye’de kaos yaşanmaktadır" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:


"Erdoğan bir fatura çıkaracaksa, damadına, bakanına ve millete öküz diyen millet vekiline çıkaracak. Seçimleri iptal edin ve Ak Parti kazanana kadar seçim yapın. Sayın Bahçeli’nin büyükşehirleri seçelim gerisini kendileri atasın teklifi Türkiye’yi eyaletlere bölmek isteyen bir tekliftir. Daha önce söylemiştim, sandıklarda kulak çekin demiştim. Bugün o millete ve onun iradesine yapılan saygısızlığın hesabı sandıkta verilecektir. Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığına aday olaması halinde kendisine oy vereceklerini kaydetti"

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
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