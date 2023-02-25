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Akşener tiyatrosu! Sözde dert yanan amca ağzından öyle bir şey kaçırdı ki...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tiyatro ekibinden bir ihtiyar, devlete çemkirdiği konuşmanın sonunda, "Ben de sizin ekibinizdenim" diyerek bir çuval inciri berbat etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 14:07:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında sergilediği tiyatro gösterilerine devam ediyor. Son olarak depremzedeler üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkışan Akşener, bir kez daha rezil rüsva oldu.

Yaşlı bir adamın sözde devlete sitem ettiği konuşmasının ardından Akşener, "Ben seferberlik ilan ettim. Söyleyelim, yardımları buraya göndersinler" diyerek şov yaptı.

Sonra da yaşlı adam, "Ben sizin ekibinizdenim" diyerek tüm gösteriyi berbat etti. O sırada Akşener'in yüz ifadesi kahkaha attırdı.

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