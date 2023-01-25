Akşener tepeden indi cilası Sevilay'a kaldı

HaberTürk Yazarı Sevilay Yılman, "Meral’in Diyarbakır’da 'Maral' olma sözü karşılık bulur mu?" başlıklı bugünkü yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i cilaladı.

Sevilay Yılman yazısında Meral Akşener'in Diyarbakır kongresi hakkındaki izlenimlerini anlattı.

Akşener'i Diyarbakır'ı gezip görmeden direk salonda gördüklerini ve buraya nasıl geldiğini bilmediklerini aktaran Yılman, "Şehirde gezmedi. Miting yapmadı. Hatta biz de kendisini kongrenin yapıldığı salonda ilk kez gördük. O nedenle "Diyarbakır Halkı nasıl karşıladı, nasıl tepki gösterdi?" bir yorum yapmam mümkün değil" dedi.

Akşener için adeta "tepeden indi" diyen Yılman, salonda bulunan insanların Akşener'i büyük bir coşkuyla karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Akşener'in salona girişinde çok büyük bir coşku falan yoktu ama ne zamanki konuşmaya başladı ve; “Ben buraya, boş sözler için gelmedim. Hamasi nutuklar için, kürsüden şov yapmak için de gelmedim. Ben buraya; Bu cennet topraklar, kurumasın diye; Dicle’de, bir damla su olmaya geldim. Hevsel’in çiçekleri solmasın diye; bir avuç güneş olmaya geldim. Bu tepelerde maral olmaya, marazları kovmaya geldim! Ben buraya; Sözü, ayağa düşürmeye gelmedim.Ben burayı; çalmadan gireceğim kapım bildim de geldim. Ben buraya; Kadim bir ahde, vefa sunmaya; Sarsılmaz bir vefaya, selam durmaya geldim! Ben buraya; rızanızı almaya geldim! Bir şeref sözü, Bir namus sözü, Bir Meral sözüyle; Ön yargı duvarlarını yıkmaya, Karanlık gölgeleri, yırtmaya geldim. Ben buraya; kucaklaşmaya geldim!” dedi... Salonun tamamı ayağa fırladı. Nasıl bir alkış ve heyecan ve kadınların oturduğu blokta zılgıtlar falan anlatamam... Çok etkilendim."