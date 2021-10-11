Akşener rolünü iyi oynuyor

Yavuz Selim İstanbul

Zillet ittifakının yavru bileşeni İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mizansenlerine her gün bir yenisi eklenirken, halkı aldatmaya yönelik tiyatrolara kamuoyu büyük tepki gösteriyor. Yerel seçimlerdeki yalan ve algı operasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri ele geçiren zillet ittifakı, 2023 seçimi öncesi aynı tiyatroyu Akşener üzerinden sergiliyor.

Kebapçısı CHP'li, garibanı patron

Salı günü İP grup toplantısında kebapçı diye kürsüye CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı İbrahim Çetinkaya’yı çıkaran Akşener, bu CHP’li üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kara çaldı. Aynı sahtekârlığı Haziran ayında da yapan Akşener, kürsüde “işsiz genç” diye konuşturduğu Serhan Koray Çiftçi’nin lüks eğlence mekanlarında şatafatlı hayat yaşadığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yurt dışında eğitim gördüğünü, ülkesine faydalı olmak için Türkiye’ye döndüğünü ancak uzun süre işsiz kaldığını iddia eden Çiftçi, “İşsiz olmak yarını görememek, hayal kuramamak demektir” demişti. İşsiz genç rolüne bürünen Çiftçi’nin kadınlarla gece kulüplerinde çekilmiş fotoğrafları ‘tiyatronun böylesi’ dedirtti.

CHP’li sahte kuyumcu

Akşener’in Hatay’da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgah arkasına geçip, “Benim eşim 8 aylık hamile. Çocuğumun yarınlarını göremiyorum. 30 yaşındayım, susturulmaktan bıktım, artık konuşmak istiyorum” diyen Reşat Kayman’ın orada çalışmayıp Akşener’le birlikte gelen CHP Gençlik Kolları heyetinde yer aldığı belirlendi. Dükkanının sahibi Vedat Uçak’ın, “Bu arkadaşlar bizden değil” demesi üzerine tiyatrosu deşifre olan Akşener oradan hemen ayrıldı. Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, “Meral Hanım’la birlikte geldi, birlikte çıktı gitti. Biz iki kişi çalışıyoruz” diye konuştu.

Babası tiyatroyu faş etti

İP teşkilatı tarafından Kars’tan alınıp Erzurum’a getirilerek Akşener’in karşısına çıkarılan Enes Can’a, “Geçinemiyorum. Bizim amacımız güzel bir hayat yaşamak. Emeğimizin karşılığını almak” dedirtildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Enes Can, İP’li yöneticiler tarafından ikna edilerek Erzurum’a getirildiği öğrenildi. Enes’in babası, “Öyle bir şey yok. Geçinebiliyoruz. Bizim hiçbir sıkıntımız yok Allah’a şükürler olsun” açıklaması yaparak tiyatroyu ifşa etti.

‘Millet aç’ diyen patron

Akşener’in Konya’da sürdürdüğü mizansende, yanına yaklaşıp “millet aç, bıktık” diyen sözde dertli esnaf Yüksel Temur’un, şatafat içinde yaşayan bir restoran sahibi olduğu ortaya çıktı. Akşener’in yanında “Ekonomi berbat. Yeter bıktık. Bakın şimdi bana FETÖ’cü, PKK, DHKP-C diyecekler, her şeyi diyecekler” diyerek ekonomik sıkıntılardan yakınan Temur’un lüks araçlarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı ve lüks restoran sahibi olduğu kayıtlara geçti.

Gaza gelen çiftçi özür diledi

Akşener’in önüne tarladaki soğanı döktürülerek, “Para yapmıyor, mazot 7 lira. Böyle ülke yönetilir mi? Millet görsün. Çiftçi rezil. Vatandaş seçim istiyor” diyen çiftçi Mehmet Bülbül, sonrasında “Galeyana geldim. Herkesten özür diliyorum” dedi. Devletten her ay 5 bin TL aldığı ortaya çıktı.

Millet tiyatrosuna kanmayacak

Olan biteni gazetemize değerlenderine Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, şunları dile getirdi: “Önceden hazırlanmış senaryoları milletin karşısında sahneliyorlar. Deşifre oldukça daha da pervasızlaşıyorlar. Millet bu zillet tiyatrosuna da, kuklalara da, kuklacılara da kanmayacakdır. Ben milliyetçiyim diye kürsüye çıkıp konuşan biri, PKK’nın uzantısı HDP ile yan yana durmaz. Bunlar emir almadan, senaryo hazırlamadan siyaset yapamıyorlar. Bunların yaptığı siyaset yalan ve kaos siyasetidir.”

Parlamenter sistemin ‘İP’ine dolandılar!

İYİ Parti (İP), “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasını teşkilatına anlatacak. Alınan bilgiye göre, partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem başkanlığındaki heyet, İYİ Parti’nin yeni sistemle ilgili çalışması hakkında il ve ilçe teşkilatına bilgi verecek. İstişarelere 15-16 Ekim’de Eskişehir’den başlayacak heyet, daha sonra İYİ Parti Mersin il ve ilçe teşkilatına gidecek. Heyet, çalışma kapsamında Türkiye genelindeki parti örgütünü ziyaret edecek. Çalışma çerçevesinde illerin baro başkanları,sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşları da ziyaret edilerek yeni sistem paylaşılacak. Akşener tarafından 26 Mayıs’ta kamuoyuyla paylaşılan çalışma, Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın koordinatörlüğünde hazırlandı. “Kuvvetler ayrılığı” ve “tarafsız cumhurbaşkanı” ilkeleri üzerine oturan ve seçim barajının yüzde 5’e indirilmesinin önerildiği çalışmada “devlette liyakat”, “basın özgürlüğü”, “hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız, tarafsız yargı”, “çoğulcu demokrasi” ve “kadın hakları” gibi başlıklar yer alıyor.