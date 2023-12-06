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Gündem Akşener odadan çıktı… Milletvekilleri bölündü… İYİ Parti GİK’ten detaylar ortaya çıktı
Gündem

Akşener odadan çıktı… Milletvekilleri bölündü… İYİ Parti GİK’ten detaylar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 10:38:00 -
Akşener odadan çıktı… Milletvekilleri bölündü… İYİ Parti GİK’ten detaylar ortaya çıktı

CHP’nin ‘iş birliği’ teklifi görüşülen İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan detaylar ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oylamaya etki etmemek için salondan çıktığı öğrenilirken, milletvekillerinin de ikiye bölündüğü öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, toplantıda Akşener, önce sabah saatlerinde başkanlık divanı ile milletvekillerinin görüşlerini ve il, ilçe toplantılarında kendisine aktarılan görüşleri ayrıntılarını kurmaylarıyla paylaştı.

 

İYİ Parti Başkanlık Divanı ile milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerinin yarısının “CHP ile işbirliği yapılması” yönünde kararını dile getirdiği öğrenildi.

GİK toplantısında “Akşener’in “oylamaya etki etmemek için, salondan dışarıya çıktığı” ifade edilirken, oylamada “İşbirliği yapılmasın” kararının ise 35’e 14 oyla alındığı öğrenildi.

Oktay Vural, Şükrü Kuleyin, Rıdvan Uz, Naci Cinisli, Burak Akburak, Tolga Akalın, Metin Ergün, Buğra Kavuncu gibi isimlerin “seçimlere hür ve müstakil girilmesi gerektiği kararını desteklediği” ifade edilirken, “İşbirliğini savunan GİK üyelerinin de bunun yalnızca İstanbul ve Ankara üzerinden yapılması gerektiğini savundukları” kaydedildi.
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“‘İBRET ALMADILAR”

Toplantı sırasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, bir televizyon kanalındaki “İYİ Parti bizimle belli seçim çevrelerinde işbirliği yapmak isterse bunu oturup, düşünürüz” şeklindeki sözlerinin GİK üyelerince tepki gördüğü de kaydedildi. GİK üyelerinin “Bu aslında ‘Biz işbirliği istemiyoruz’ demek. ‘Yalandan size teklif getirdik. Topu size atmış olacağız, ihalesi de size kalacak’ demek. Neyi düşüneceksin? Sonuçta batı yakasında değişen bir şey yok. Yaşananlardan ibret almadılar” ifadelerini kullandıkları da öğrenildi.

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