Akşener 'noter masası'ndaki olaylı geceyi ilk kez anlattı! İki isim için bakanlık önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TV 100'de katıldığı bir televizyon programında 3 Mart tarihinde terk edip 'Kumar ve noter masası' dediği, Yedili Masa'ya 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği jet dönüş gecesinde yaşananları anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için sunduğu 'yetkili ve etkili' cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin masada tartışmaya neden olduğunu söyleyen Akşener, "1997'den beri ben de iktidarda yokum. Dolayısıyla somut iş yapmış değiliz biz. Ama bu iki arkadaşımız somut iş yaptılar. Biz sayın Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla uzlaştık. Yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konuştuk." ifadelerini kullandı.

Babacan itiraz edip ardından bakanlık teklif etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, kendisini masaya döndüren teklife karşı çıktığını ve kalkıp gittiğini söyleyen Akşener, "Sayın Babacan bu iki arkadaşın başkan yardımcılığına itiraz etti. Müzakere ettik, itiraz etti. Sonra tam bir saat arkadaşlarıyla konuştu. Sonuç itibarıyla, geldi ve bu iki arkadaşa Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim dedi." şeklinde konuştu.