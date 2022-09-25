Akşener ne demek istedi? İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin (MEKAD) düzenlediği “Ben Kadınım, Umudun Adıyım” programını izledi.

Programda bir konuşma yapan Akşener, CHP'nin “yıkım siyasetine” karşı çıkarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener şunları söyledi:

“Bu seçimi kazanmak zorundayız. Bu seçimi kaybedemeyiz. Benim çocuklarımın, yani sizin çocuklarınızın bu ülkede kalması için, bu ülkeye umutlarını bağlamaları için, hayallerini bu ülkede kurmaları için, haksızlıkların giderilmesi için, torunlarımızın başka ülkelerin garsonları olmamaları için, başka ülkelerin sığınmacıları olmamaları için bu ucube sistemi birlikte sandıkta değiştireceğiz inşallah. Bu parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçimdir. Bu seçim kazanılmak zorundadır. Bu seçimi kazanacağız elbette.

En son olarak Akif'in iki mısrasını söyleyeceğim size. Diyor ki, 'Süleymaniye'yi yıkmak istedin. İki kürek, iki kazma, iki ırgat gerek.' Yani iki kişi, iki kazma, iki kürek. Süleymaniye gitti. 'Sonra dedin ki, Süleymaniye'yi yeniden yapmak gerek. Bir Sinan, Bir Süleyman gerek.' Eğer Sinan'a ve Süleyman'a ihtiyaç olmamasını istiyorsak Süleymaniye'yi yıktırmayacağız”

Akşener'in CHP'yi boşa çıkaran sözleri kafalarda soru işaretleri bıraktı. Aday konusunda da anlaşamayan iki parti arasında farklı görüşler akıllara geldi. Akşener'in CHP'den ayrılıp Cumhur İttifakı'na mı katılacağı merak konusu oldu. Akşener'in "yıkmak kolay yapmak zor" söylemi "Cumhur İttifakı'na mı katılmak istiyor?" iddialarına sebep oldu