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Siyaset Akşener masayı dağıttı Bakan Soylu'nun sözleri gündem oldu! Bir ay önce bakın ne demişti...
Siyaset

Akşener masayı dağıttı Bakan Soylu'nun sözleri gündem oldu! Bir ay önce bakın ne demişti...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı zehir zemberek sözlerle terk etmesinin ardından sosyal medyada Bakan Soylu'nun daha önce Akşener'le ilgili sarf ettiği "Altılı masayı hangi gün satacağım diye bekliyor" sözleri gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 00:55:00 - 2023-03-04 00:57:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleşen 6’lı masa toplantısının ardından bugün partisinin Genel İdare Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

6’lı masadaki 5 partinin onayladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı İYİ Parti tarafından kabul görmedi. Akşener, GİK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, masanın şahsi hırslarını Türkiye’ye tercih ettiğini belirterek zehir zemberek sözlerle CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye yüklendi.

Akşener 6'lı masayı harcadı

Altılı Masanın millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybettiğini söyleyen Akşener, "Ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız." dedi.

Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığında anlaşma sağlayamamasının hemen ardından 6'lı masayı tek kalemde harcaması sosyal medyada gündem olurken Melih Gökçek, Bakan Soylu'nun açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşarak Akşener'le ilgili öngörüye dikkat çekti.

Soylu: Altılı masayı hangi gün satacağım diye bekliyor

Bakan Soylu, bir ay önce Aydın'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında Meral Akşener'e güvenilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Doğru Yol'da onunla siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor."

Melih Gökçek, Bakan Soylu'nun açıklamalarını 'Süleyman Soylu tam bir Meral Akşener uzmanıymış...' ifadeleriyle paylaştı.

 

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