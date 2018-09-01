Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!

Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, partililerin tepki gösterdiği ileri sürüldü. Tepki gösteren partililerin, "Bize FETÖ’cü diyenlerin yanında ne işimiz var?" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Cumhuriyet'teki habere göre, Akşener'in "Geçmişimizde saray yancılığı hiç yok" ifadesini anımsatan partililer, resepsiyon görüntülerini eleştirdi. Parti kulislerinde ise Akşener'in bu hamlesi, partiye yönelik çıkarılan tartışmalara karşı 'meşrulaşma adımı' olarak yorumlandı.

Resepsiyona Akşener ve ekibinin tam kadro katılacağının duyurulmasına karşın üst düzey parti yönetimindeki 'davetli fireleri', tepkinin daha da büyüyeceği değerlendirmesine neden oldu.

Parti içerisindeki tepkilere karşılık İyi Parti yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidişi, Başkanlık Divanı kararı olarak savunduğu öğrenildi.

'ELEŞTİRİLERİMİZİN ARKASINDAYIZ'

Saray'daki törenlere katılımı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Biz bu kutuplaştırıcı atmosfere milli bayramların da ortak edilmesine karşıyız. Arkadaşlarımız da aldığımız bir kararın ardından dünkü etkinliklere katıldılar. Bizim Saray ve iktidara yönelik eleştirilerimizin dün de bugün de arkasındayız. Bunun altında başka bir şey aramak doğru değil" dedi.

MİLLİ BAYRAMI KUTLAMAK "YANCILIK"

Kapı gıcırtısından kriz çıkarmaya çalışan partililer, her şeye isyan etmeye alıştı. Partililer, Akşener'in milli bayram dolayısıyla resepsiyona katılmasına, parti genel başkanının, "Geçmişimizde saray yancılığı hiç yok" sözleriyle karşı çıkılması, dikkat çekti. Partililer, Zafer Bayramı resepsiyonuna katılmayı, "yancılık" olarak değerlendirmiş oldu.