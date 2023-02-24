Akşener Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını topa tuttu: Bunların hepsi ahmak geri zekalı

Bu günkü Yenişafak Gazetesinin haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. FOX TV yayınına konuk olan Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekram İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı miting sonrası CHP'den yükselen eleştiriler hakkında konuştu. Akşener, burada yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde kendisine eşlik eden kurmaylarına yönelik sert ifadeler kullandı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına çok sert sözler

Akşener, Saraçhane ziyaretinin ardından başlayan "İYİ Parti'nin adayı İmamoğlu'mu?" tartışmalarına yönelik şunları söyledi:

"Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Geri zekalılık her tarafta mevcut. Onun için böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, içişlerine karışır oldum. Tam tersine ben bir lidere çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Bak kendim için demiyorum. Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni aralardı.

'Kurmay zeka bunu akıl eder'

Ben o yukarı çıktığımda hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya benim telefonumdan bir düzenek kurulurdu. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Ne olurdu kardeşim? Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık o çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eder kurmay zeka. Beceremediniz sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, ve de içişlerine karışır oldu. Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada bir birçok şeye gayet dikkatliyiz. "

KAYNAK:YENİŞAFAK