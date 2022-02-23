Akşener, Kılıçdaroğlu'na öyle bir laf soktu ki...

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı CHP'ye dikkat çeken bir göndermede bulundu. Akşener, "İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"Bazen hatırlatmakta fayda oluyor"

31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu sözleri CHP'ye mesaj olarak yorumlandı. CHP ve İYİ Partili isimler sık sık benzer söylemlerde bulunarak birbirini hedef alıyor. "Biz olmasaydık kazanamazdınız" çıkışlarında bulunuyor.