Akşener işte şimdi hapı yuttu! Bu kez çok fena köşeye sıkıştı

"Kimse kendini kandırmasın. Kılıçdaroğlu ne yaptı etti, sonunda İmamoğlu ve Mansur Yavaş defterini kapattı" ifadelerini kullanan Hikmet Genç, İYİ Parti'nin bu saatten sonra ya masadan kalkacağını ya da Kılıçdaroğlu'na biat edeceğini belirtti. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hesabı kapatmak için bir araya geldiler Kılıçdaroğlu ve Akşener. En ufak bir uzlaşı olsaydı, toplantı sonrası (herkesin beklediği) kısacık da olsa bir açıklama yapılırdı. Olmadı bir fotoğraf karesi. Hiçbiri yoktu.

Kimse kendini kandırmasın. Kılıçdaroğlu ne yaptı etti, sonunda İmamoğlu ve Mansur Yavaş defterini kapattı.

İP'in başkaca alternatifi kalmadı. Bu saatten sonra ya masadan kalkacak ya da By Kemal'e biat edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ittifakı diye pazarladılar. "6'lı Masa"yla Voltran'ı oluşturacaklardı. 'Çarpan etkisi', 'katlanan güç' vesaire yutturmaya çalıştılar.

Günün sonunda masadaki her parti erimeye başladı. 'Çarpan' etkisiyle büyüyecek derken birbirlerine çarpıp küçüldüler!..

Yükselmesi beklenen oylar düşmeye başladı. Masanın 6 partisinde de durum aynı. (DP hariç. Eğer 6'lı masa olmasaydı, pusulada görene kadar seçmenin bu partiden haberi bile olmayacaktı!..)

Diğer tarafta Cumhur İttifakı istikrarlı ve ilkeli duruşuyla yükselmeye devam ediyor...

Aktif dış politikası, Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü diplomasi Erdoğan'ı en başarılı dünya liderlerinden biri haline getirdi.

Tüm dünya ekonomik kriz yaşarken biz de üzerimize düşen payı aldık. Lakin büyümeye devam eden nadir ülkelerden biri olmaya devam ettik...

Türkiye enerji merkezine dönüşmeye hazırlanıyor. Türkiye, doğalgaz boru hatlarıyla enerjide arz güvenliğini sağlıyor. Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'nın yaşadığı enerji krizini aşmasında kilit rol oynuyor. Depolama tesislerimizle enerjide bir hub olacağımız günler yakındır.

Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz martta şebekeye bağlanacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör bu sene devreye alınacak. Ham petrolde günlük üretim 100 bin varile ulaşıyor.

Yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yatırımlarda Avrupa'da 1'inci sıradayız...

Velhasıl Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' diyor...

Ülkede yatırımlar hız kesmiyor.

İktidar tüm imkanlarıyla, vatandaş için 'elektrik doğalgaz' desteklerine devam ediyor...

Dev sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmeleri sağlanıyor.

Asgari ücret (dolar bazında) tarihinin en yüksek seviyesinde yükseltildi.

EYT sorunu çözüldü...

Diğer tarafta 6'lı masada saç saça baş başa adaylık kavgası devam ediyor. Masadaki doku uyuşmazlığı dayanılmaz hale geldi. Kimin kalıp kimin gideceği belli değil.

Bunlar Türkiye'nin sorunlarını halledecekler öyle mi?..

Bir de çıkmış 'Loading, Loading' deyip duruyor By Kemal...

Böylece devam edin. 5 ay sonra göreceğiz neyin 'Loading' olduğunu?!.."