Akşener HDP'nin itirafını perdelemeye çalışıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, “İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın” diyerek haddi aşan cümleler kurmuştu. Akşener’in ifadelerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan cevap geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan cevap geldi.
Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hadsiz Meral Akşener, şuursuz sözlerle Cumhurbaşkanımıza saldırarak Pervin Buldan'ın itirafını unutturmaya ve perdelemeye çalışıyor. Hiçbir perde sinsiliğinizi, iki yüzlülüğünüzü ve Türkiye düşmanlığınızı örtemez." ifadelerini kullandı.