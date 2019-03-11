Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya baktın mı Meral hanım!.."

İnternerhaber yazarı Osman Diyadin, son günlerde yaptığı talihsiz açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Meral Akşener ve İYİ Parti hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Osman Diyadin'in o yazısı;

Aynaya baktın mı Meral hanım!..

Meral Akşener'in İYİ Parti'sinin artık bir proje olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi ve Ülkücü kadroların kurduğu İYİ Parti CHP ve HDP'nin nasıl ortağı olur?Sorular...Sorular...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’deki büyük değişimi şaşkınlıkla izliyorum…

Nereden nereye?

İki üç belediye kazanma uğruna hem de!

Acaba iş belediye kazanma meselesi mi diye de kendi kendime sormadan edemiyorum...

Çünkü yaşananlara ve gelinen noktaya bakınca bir "proje kokusu" alıyorum…

Çünkü Meral Akşener bu muydu?

Şaşkınım!..

Bir Türk milliyetçisi olduğunu defalarca söyleyen , siyasi yaşamında bu onuru taşıyan bir siyasetçinin bugün CHP ve HDP ile el ele verip PKK ve FETÖ’nün açıkça desteklediği bir ittifak ortağı haline gelmesini üzülerek ve ibretle izliyorum...

Hele hele bu ülkede İçişleri bakanlığı yapma onurunu yaşamış birinin bugün HDP-PKK’nın söylemini sırtlayıp Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına “Halkına terörist diyor” yalanı ile seçim meydanlarında çirkince saldırmasını utanç verici olarak karşılıyorum...

"Meral hanım hangi kimlikle MHP’de Genel Başkanlığa soyunmuştun şimdi hangi kimlikle İYİ Parti'yi kurup siyaset yolculuğuna devam ediyorsun" diye sormadan edemiyorum..

O günlerde Devlet Bahçeli'nin ”Partiyi ele geçirmek istiyorlar. MHP’yi bölüp parçalayıp rotasından çıkaracaklar. Bu bir projedir. Arkasında iç ve dış mihraklar var” derken ne kadar haklıymış demeden geçemiyorum...

Hakkını helal et Devlet Bey!..

Bir düşünün MHP bugünkü İYİ Parti yönetimin eline geçseydi?

Demek ki Bahçeli’yi indirip Genel Başkan olma arzuları Türk Milliyetçiliğin ikbali için değil Recep Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmak ve iç ve dış işbirlikçileri rahatlatmak içindi!..

Şimdi daha net bir şekilde sorulması gereken soru şu;

Bir proje mi İYİ Parti?

Bir proje mi Meral Akşener?

Öyle bir hal aldı ki Meral hanım!..

Taksim’de aralarında CHP ve HDP’ lilerin de bulunduğu feministlerin "EZAN OKUNURKEN ISLIK ÇALMASI" karşısında büyük tepki oluşurken buna karşı nedendir bugüne kadar tek bir açıklama yapamadı!..

Nerede o eski Meral Akşener!..

Birileri teslim mi aldı?

Hani Erdoğan'a cevap verirken 28 Şubat’taki mücadelenizi anlatırken “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hodri Meydan”çektiniz ya!

Peki Meral hanım!..

15 Temmuz gecesi neredeydiniz.15 Temmuz size göre FETÖ için bir hak mıydı ki sesiniz böylesine yürekli ve gür şekilde çıkmadı!

Bitmedi…Arşiv unutmaz..

26 Kasım 2017’de Mardin’de aynen şöyle sesleniyordunuz;

“HDP bir siyasi parti olamadı, keşke olsaydı. Onun başında PKK gibi bir silahlı terör örgütü var”

Peki Meral hanım şimdi ne değişti ki CHP-HDP ile güç birliği yaptınız.

Yoksa “HDP’ nin başından PKK defolup gitti mi?"

Bir cevap verin!

Bitmedi daha...

Bir TV canlı yayınında “HDP,İYİ Parti, CHP, SP bir araya geldik. Sn. Abdullah Gül’ü aday göstermemiz istendi bizden”diyeli, sunucunun “Kim istedi bunu sizden”sorusuna cevap vermeyelide birkaç ay oldu!…

Peki kim istedi Meral hanım?

Yoksa o gün dediklerini yapmadınız diye sizi bugün köşeye sıkıştıranlar(!) bugün sizleri CHP ve HDP ile aynı safta mı buluşturuyor!

Kusura bakmayın ama kıbleni şaşırmışsın Sayın Meral Akşener…

3-5 Belediye kazanmak için aslınızı inkar etmeniz değer mi?

Kızmayın Meral hanım!..

Tarih gerçekleri yazar..

Bakın çok çok iyi tanıyorsunuz!..

İYİ Parti’ye davet ettiğiniz, Kurucular Kurulu üyesi yaptığınız, daha sonrada Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirdiğiniz, milli ve gerçekçi devlet çıkarlarımız için raporlar aldığınız “YÖRÜK ALİ PAŞA”olarak bilinen emekli Tuğgeneral Ali Aydın’ı çok iyi tanırsınız!

Neden terk etmişti sizi?

Neden İYİ Parti'den istifa etmişti?

Arşivi açtık baktık..

İstifa ederken basın toplantısında neler söylemişti size yönelik!

Hatırlatınız mı?

Diyor ki;

…30 Kasım 2015'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP'nin 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar kan kaybetmesi nedeniyle ‘Türk milliyetçileri ve ülkücülerini iktidara getirme ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldırma’ inancıyla yola çıkmıştık…

Diyor ki;

…Çünkü Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı, muvazzaf Jandarma generali iken, FETÖ'nün milli Türk subaylarının tasfiyesi amacıyla kurduğu kumpas olan, çağın iftirası Balyoz Davası'nda 11 Şubat 2011'de tutuklandım, 32 ay cezaevinde kaldım ve 18 yıl ceza aldım. Aşağılık FETÖ'nün ve onun vatan haini tetikçilerinin Türk milleti ve adaletinin karşısında hesap vereceği günlerin geleceğine olan inancım tamdı.

Burasını özellikle iyi okuyun;

İYİ Parti saflarındaki ülkücüler ve Türk Milliyetçileri…

Diyor ki;

“Seçim sonrası 26 Haziran 2018'de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener'in yaptığı basın açıklamasında, ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi, hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır.Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur.

15 yaşında bir genç iken tanıştığım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum, hem fikir dünyama hem de sosyal hayatıma tüm şeklini veren ülkücü hareketin benliğime kattığı en büyük değer 9 ışık doktrinin şahsiyetçilik ilkesidir.

Bu değerler silsilesinden, vicdanı ve fikri hür bir ülkücü olarak ne askeri hayatımda ne de sivil hayatımda en ufak taviz vermedim..

İzah olunan tüm bu sebeplerden dolayı İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerimin tamamından istifaediyorum.”

İşte Meral hanım eski başdanışmanın, partinin kurucular kurulu üyen emekli Tuğgeneral Ali Aydın size hitaben bunları söylemişti;

Ne diyor;

“Meral hanımın ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır.”

Bu sözün ötesi var mı Meral hanım…

CHP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, DHKP-C ile birlikte olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bertaraf etmek için saldıran geçmişi ülkücü ve milliyetçi olan bir Genel Başkan için ne içine düştüğü durum ne kadar acı değil mi ?

Allah düşürmesin!

Geçtiğimiz günlerde izledim kürsüde yanında "Bozkurt" işareti yapan küçük çocuğa bile ”Yapma”diye uyaracak kadar ülkücülük adına kıbleniz şaşmış Meral hanım!

Diyeceğim şu ki;

Kim nederse desin bu seçim BEKA seçimidir…

Eğer HDP, PKK, FETÖ ,PYD..

Eğer ABD, İsrail, Batı, Suudi

Yani bütün şer odakları yerel seçimleri genel seçim havasına sokup biraraya gelmiş bu seçime Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için son şans gözü ile bakıyorsa bu seçim hiç tartışmasız "BEKA SEÇİMİDİR KARDEŞİM "

O nedenle de yerli ve milli bütün güçlerin biraraya gelerek 31 Mart BEKA sorununu bertaraf etmeleri boyunlarının borcudur...

İYİ Parti’ye gönül vermiş ama ülkücü ve milliyetçi çizgilerini bozmayanların sandıkta bunu iyi düşüneceklerine inanıyorum...

Diyeceğim şu ki;

Meral hanım HDP-CHP ağzını bırak...

Gaza gelme!..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kendisine oy vermeyenlere asla“terörist“ demez ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülkenin birliğine, dirliğine bölünmez bütünlüğüne suikast yapmaya çalışanlara ve işbirlikçilerine “teröristin dik alası” der be Meral hanım der!..

Dediğide işte budur...

"Hal aynanız" işt budur Meral hanım..

Sizlere tavsiyem akıl hocalarınızıda mutlaka göreceğiniz şekilde arkanıza alarak bir aynaya bakın..

Bakın kimler var arkanızda Meral hanım!..

Haşmet’in çok güzel bir sözü vardır..

Der ki;

Zatında görür süret-i noksan u kusurun

Ayine-yi ahvaline her kim nazar eyler!..

Yani "Her kim ki hal aynasına bakarsa noksanlarını ve kusurlarını kendi üzerinde görür"