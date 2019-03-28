0553 313 94 23

'Akşener FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında "Meral Akşener, ittifakın da ötesinde FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor." dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:47
'Akşener FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor'

Partisinin İzmir il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu savundu.

Mutlu, Akşener'in Kocaeli mitinginde "garip gureba hapiste, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste" ifadelerini kullandığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu "hezeyanlara" eşlik ettiğini söyleyerek, hapiste Mehmetçik'in değil, FETÖ darbecileri ve PKK teröristlerinin olduğunu vurguladı.

'Akşener Fetullahçı Gladyo'nun istediği görevi yapıyor'

Türkiye'de kimsenin "Fetullahçı Gladyo"nun darbecilerini "Mehmetçik" diye anamayacağını belirten Mutlu, "Bu kabadayılığı ancak gladyo görevlileri gösterebilir. Meral Akşener Mehmetçik'e hakaret ediyor. Akşener Fetullahçı Gladyo'nun istediği görevi yapıyor." dedi.

Mutlu, İYİ Parti'nin üç gün önce yayımladığı klipte FETÖ ve PKK teröristlerine güzelleme yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Meral Akşener, gerçek kimliğini açığa vurmaktadır. Gladyo darbecilerini Mehmetçik diye nitelemek, bir Gladyo görevidir. FETÖ ve PKK teröristlerini hapisten kurtarma gayreti, bir ABD görevidir. FETÖ ve PKK'ya karşı canlı bombaların üzerine atlayarak mücadele eden Türk polisini işkenceci olarak göstermek, bir Gladyo görevidir. İYİ Parti, CHP, PKK ittifakını görmek istemeyenler var. Artık maskeler atılmış bulunuyor. Meral Akşener, ittifakın da ötesinde FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:47
  1. Kocaeli
  2. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları başladı
    1. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    2. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    3. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    4. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    5. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    6. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    7. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    8. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    9. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    10. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    11. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    12. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    13. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    14. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    15. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    16. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    17. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    18. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    19. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    20. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    21. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    22. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    23. Erdoğan, CHP'li adayın tepki..
    24. "Bundan sonra teröristler değil dağda..
    25. Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya..
    26. Soylu: Bunu yapmazsam millet beni linç..
    27. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü,..
    29. Çetin Nazik kimdir? | MHP Kars..
    30. Başkan Şahin’den belediye personeline:..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak