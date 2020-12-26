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Siyaset Akşener-Demirtaş kahvaltısı ‘download!’ İP’in ‘ülkücü’ geçinen ismi de ‘serbest kalsın’ dedi
Siyaset

Akşener-Demirtaş kahvaltısı ‘download!’ İP’in ‘ülkücü’ geçinen ismi de ‘serbest kalsın’ dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM'nin PKK'lı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal kararı destekleyerek, teröristin serbest kalması gerektiğini savundu. Ağıralioğlu'nun sözleri akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demirtaş'ın kahvaltı yapma isteğini getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:13:00 -

 yeniakit.com.tr 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) onlarca kişinin ölümünden sorumlu olan eski HDP Genel Başkanı PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğunun hak ihlali olduğu yönünde karar verdi ve ‘derhal’ serbest bırakılmasını istedi. Skandal karar çok sayıda tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirtaş’ın terörist olduğunu ve Türk mahkemelerin bağımsız bir şekilde karar verdiğini belirterek noktayı koydu.

Başını CHP ve İYİ Parti’nin çektiği Millet İttifakı ise, terörist Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek alenen PKK’lı ismi savunmaya geçti.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da katıldığı canlı yayında ağızları açık bırakan açıklamalarda bulundu. Çakma ülkücü Ağıralioğlu, Türkiye’nin uluslararası mahkemeleri umursamadığı izleniminin oluşturulmaması gerektiğini, işimize geleni kabul edip gelmeyeni reddetmenin doğru olmadığını söyledi. İYİ Partili Ağıralioğlu, açıkça Demirtaş’ın serbest bırakılmasını savundu.

Ağıralioğlu'nun sözleri, akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Selahattin Demiraş'ın kahvaltı paslaşmasını getirdi. Demirtaş, Akşener ile kahvaltı yapmak istediğini söylemiş, Akşener de, "Anadolu'da düşmanın bile kapına gelse sofrana oturtursun" diyerek bu çağrıya olumlu cevap vermişti.

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