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Siyaset Akşener CHP'lilere dümdüz gitmişti... Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Siyaset

Akşener CHP'lilere dümdüz gitmişti... Kılıçdaroğlu harekete geçti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’li kurmaylara yönelik “geri zekâlılık ve ahmaklık” diyerek hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin üst kurmaylarını, Parti Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 08:39:00 - 2023-02-26 08:45:28
Akşener CHP'lilere dümdüz gitmişti... Kılıçdaroğlu harekete geçti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dün katıldığı bir yayında yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane Buluşması sürecine değinen Akşener, bu buluşma esnasında CHP'li yöneticilerin tavırlarını eleştirerek o dönem sürecin yönetilemediğini savundu. Akşener ayrıca o dönem Kılıçdaroğlu'nu aradığını ama ulaşamadığını belirtip CHP'li yöneticileri hedef alarak "Saçmalık, ahmaklık, geri zekâlılık. Aynı işte geri zekâlılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor....Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise düzenlediği basın toplantısında, kendisine konu hakkında yöneltilen soruya dün yanıt verip "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok" diyerek geçiştirdi.

Öztrak'ın Akşener'in hakaret dolu sözlerini geçiştirmesi ardından bir başka gelişme daha yaşandı. 9 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti Meclisi Toplantısı yaşanan felaket sonrası ertelenmişti. Ancak Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin üst kurmaylarını yani Parti Meclisi Üyeleri toplantısını yapma kararı aldığı ve Parti Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu partinin desteğini alarak masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi: "09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.


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Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Mustafa

Zillet ittifakının  ortakları Haysiyet ve namuslarını beş paraya küreselci kafirlere satan hain pislikler Batıl yoldaki birliğiniz beraberliğiniz inşaallah bozulsun. Yediğiniz maaşlarınız zehir zıkkım olsun. Ebediyyen iktidar yüzü görmeyin inşallah. Hepinizi nefretle şiddetle kınıyorum.. Tövbe edip yürüdüğünüz batıl yoldan kurtulun küresel kafirlerin tasmalı uşağı olmayın.tövbe etmezseniz küresel kafirlerle aynı sonu paylaşırsınız …

Hayrettin HATUNOĞLU

Bu Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet partisi başkanı olmak yerine komedyen olarak görev yapsa çok alkış alır.
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