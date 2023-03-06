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Medya Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...
Medya

Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için görüşmek istediği Ersan Şen'i "köşeye sıkıştırmaya" çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:18:00 -
Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için görüşmek istediği Ersan Şen'i "köşeye sıkıştırmaya" çalıştı. 

Bir kısım çevrelerin iddialarının aksine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirten Şen'e "Cumhurbaşkanı adayı olursanız Erdoğan da YSK'ya adaylık için başvurursa itiraz edecek misiniz?" diye soran Uğuroğlu, özetle şunları kaydetti:

"6'lı Masa ile 21 yıllık AKP iktidarının sonlandırılmasına günler kala siyaset satrancında hiç beklenmedik bir hamle İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

Televizyon yorumcusu ve ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi.

Şen, İYİ Parti lideri Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini söyledi.
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da şöyle doğruladı.

-"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir."

(…)

-Soruyorum: Cumhurbaşkanı adayı olursanız Erdoğan da YSK'ya adaylık için başvurursa itiraz edecek misiniz?

-YSK seçim barajı yüzde 7 derse itiraz edecek misiniz?"

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