Akşener bakalım buna ne kılıf uyduracak! Teröristbaşından "ittifak" itirafı

Türkiye 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik bir yol ayrımında. 7'li koalisyon cephesi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için destek arayışında.

7'li koalisyona ise en büyük destek yıllardır kan döken terör örgütü PKK'dan geldi.

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşları peş peşe yaptığı açıklamalarla, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi. PKK elebaşları Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Sabri Ok'tan sonra terörist başı Duran Kalkan'dan da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

Birliktelik mesajı verdi

Bu çağrılara da kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Kandil'in açıklamalarından sonra safını belli eden HDP ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini her an belirten Kandil'den bu kez ittifakın diğer ortağıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

"PKK ve İYİ Parti aynı yerde"

"PKK ve İYİ Parti aynı yerde diyen" terör elebaşı şu ifadeleri kullandı:

"Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir."

"AK Parti'yi yenmek için Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu"

"AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli" diyen Ok şöyle konuştu:

"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kürdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır."

HDP'den Öcalan'a özgürlük vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Kandil ve HDP'ye neler vaat ettiği büyük bir gizemle saklanırken HDP'li isimlerden skandal açıklamalar geliyor.

HDP'li isimler yaptıkları mitinglerde sık sık İmralı'da tutuklu bulunan terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz açıklamasında bulunuyor.