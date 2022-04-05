Akşener aylardır o şarkıyı söylüyor ama Ağıralioğlu duymuyor

Yavuz Ağıralioğlu'nun artık İYİ Parti'de istenmediğini, bu gerçeği herkes anlamasına rağmen Ağıralioğlu'nun anlamamakta ısrar ettiğini belirten Turgay Güler, "Akşener aylardır 'Kapı açık arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık' şarkısını söylüyor. Ama Yavuz Bey duymuyor!" ifadelerini kullandı. Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yavuz Ağıralioğlu'nu artık İYİ Parti çatısı altında görmek istemiyorlar zira defteri dürüldü!

Herkes anladı ama kendisi anlamamakta ısrarcı.

Oysa direnmenin ne anlamı var?

Akşener aylardır 'Kapı açık arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık' şarkısını söylüyor.

Ama Yavuz Bey duymuyor!

Önce grup başkanvekilliğinden aldılar.

Yetmedi, parti sözcülüğünden attılar.

Kesmemiş olacak ki Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine de son verdiler.

Yakında selamı sabahı da keserler.

Emin olun yaparlar; ekmek de vermezler su da!

Birkaç gündür 'Yavuz Ağıralioğlu niçin tepkisiz' diye hayıflanıyordum.

Şükür ki dün bir tepki verdi.

Sahur vakti Akşener'e cep telefonundan mesaj atıp sitemde bulunmuş.

'Rencide oluyorum yahu' demiş.

Haklı.

Sonra da bir gazeteciye konuşmuş.

'Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler seviniyor' demiş.

Valla haklı!

Gerçi Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP ve HDP'nin baskısıyla Akşener tarafından tasfiye edildiğini sağır sultan duydu, biliyor.

Dahası gizli saklı da değil. CHP yandaşı Halk TV'de boy gösteren yorumcular açık açık söylüyor zaten.

'Ağıralioğlu CHP'yi, HDP'yi çok rahatsız etti bu yüzden de tasfiye edildi' diyorlar.

Nasıl rencide olunmaz bu söylemler karşısında? Olunur elbet!

Neyse biz gelelim asıl meseleye yani o en can alıcı soruya.

Acaba diyorum, Sayın Yavuz Ağıralioğlu PKK ve FETÖ'ye zil takıp oynattıran o kararların Akşener tarafından verildiğinin farkında mı?

Hadi daha açık bir ifadeyle söyleyelim!

Yavuz Bey sizi Meral Hanım tasfiye etti.

Yavuz Bey FETÖ'yü, PKK'yı memnun eden kararı Meral Hanım aldı.

Demem o ki herkesin gördüğü hakikati Yavuz Bey daha yeni görmeye başlamış.

Oysa kendisiyle aynı kaderi paylaşan Koray Aydın bu gerçeği İYİ Parti'ye katılmadan aylar önce fark etmişti.

FETÖ-İYİ Parti ilişkisine dair bir çuval laf etmiş ama yine de bu partiye katılmıştı.

Şimdi o da tasfiye ediliyor."