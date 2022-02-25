Akşener Amerikan sözcüsü gibi konuşuyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen resmi sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.
YENİ AKİT ANKARA
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır” ifadelerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, “Amerikan sözcüsü konuşuyor gibi; çok üzücü” açıklamasıyla tepki gösterdi.