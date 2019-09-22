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Akşener AK Parti'yle yakınlaşma iddialarına yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti'yle yakınlaşma var mı" sorusuna "Şu netlikte söyleyebilirim ki, AK Parti ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur" yanıtını verdi.

22 Eylül 2019 Pazar 16:56
Akşener AK Parti'yle yakınlaşma iddialarına yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos resepsiyonuna katılmasının ardından AK Parti'yle yakınlaşacağı söylentilerine yanıt verdi. Önceki yıllarda da 30 Ağustos törenlerine katıldığını belirten Akşener, "Biz 30 Ağustos'a geçen sene de gitmiştik. Yani orada bir şey olmamıştı. Bu defa gittiğimizde ne değişti? Şu netlikte söyleyebilirim ki, AK Parti ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur" dedi.

Gaziler Haftası nedeniyle partisinin düzenlediği geziye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 Ağustos resepsiyonuna katılmasının ardından İYİ Parti ile AK Parti arasında yakınlaşmaların başladığı söylentilerine yanıt veren Akşener, "Biz 30 Ağustos'a geçen sene de gitmiştik. Yani orada bir şey olmamıştı. Bu defa gittiğimizde ne değişti? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirler el değiştirdi. Dolayısıyla bu seferki gidişimiz dikkat çekti" dedi.

"AK Parti ile herhangi bir alışverişimiz yok"

Yeniçağ gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre Akşener, "Şu netlikte söyleyebilirim ki, AK Parti ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur. Ne şahsıma ne arkadaşlarımıza ne de bizden oraya herhangi mesaj trafiği söz konusu değildir. Bir resmin üzerinden bir kesim insan temennisini ifade ediyor bir kesim insanda speküle ediyor" diyerek yakınlaşma iddialarına son noktayı koydu.

"CHP ile işbirliği devam ediyor"

31 Mart yerel seçimlerine giderken CHP ile bir işbirliği yaptıklarına dikkat çeken Meral Akşener, yerel seçimlerden sonra işbirliğinin devam ettiğini vurguladı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirmesi durumunda ittifakların devam edeceğini belirten Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçer de parlamenter sisteme yönelik bir adım atılırsa o zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. O günün şartları neyi getirir bilmiyoruz ben onu söylüyorum ama bugün yapılan işbirliğinin sürdüğünü söyleyebilirim" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 16:56
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Adana
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  6. İYİ Parti
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