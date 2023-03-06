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Gündem Akşener 6'lı masaya döndü adaylık hayalleri yarım kalan Ersan Şen dalga konusu oldu
Gündem

Akşener 6'lı masaya döndü adaylık hayalleri yarım kalan Ersan Şen dalga konusu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden 6'lı masaya dönmesinin ardından, kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ve Akşener'in kendisini aradığını söyleyen Ersan Şen, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:38:00 - 2023-03-06 17:46:20
Akşener 6'lı masaya döndü adaylık hayalleri yarım kalan Ersan Şen dalga konusu oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmesinin ardından Hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti'nin adayı olabileceğini açıklamıştı. Akşener'in görüşme trafiğinin ardından bugün 6'lı masaya tekrar oturması sonrasında Şen, sosyal medyada gündem oldu.

CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı Masa'nın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi İYİ Parti'nin masayı terk etmesine neden oldu.

'İYİ Parti'den adaylık teklifi gelirse seve seve kabul ederim'

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Talep gelmesi durumunda görevden kaçmayacağını belirten Ersan Şen, "Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Sayın Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabiliyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." ifadelerini kullandı.

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Akşener'den Ersan Şen'e telefon

Program devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reklam arasında Meral Akşener tarafından arandığını söyleyen Ersan Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

'Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü'

Kulislerde Şen'in İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulurken İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır, Ersan Şen sorusuna ise katıldığı canlı yayında şöyle yanıt verdi:

"Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü."

Sosyal medyada alay konusu oldu

Meral Akşener ise bugün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme trafiğinin ardından masadaki kriz aşıldı ve Akşener 6'lı masa toplantısına katıldı. Bu gelişmenin üzerine Şen'in ismi Twitter'da gündem oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Yorumlar

20 cevapsız arama, arayan E.Şen:))) yılmaz vuraldan farkı yok bunun, daha olumsuz ve kötü sadece yılmaz hoca halk adamıdır, iyidir

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