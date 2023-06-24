Akşener 6’lı masadan tekrar ayrıldı! CHP’ye sert sözler! Hesaplaşacağız Bay Kemal

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bıraktı.

Bu seçimlerde, muhalefet kanadı ise büyük bir hezimete uğradı.

6'lı masa kuran muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası eleştirilerin hedefi oldu ve seçimden sonra da dağılma sürecine girdi.

Seçimden sonra sesi çıkmayan ve kurultaya giden Meral Akşener ise pişmanlık yaşayanların başında geliyor.

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemedi ve masadan kalktı.Ancak daha sonra masaya geri oturmak zorunda kaldı.

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Masadan kalkarken linçlenen Meral Akşener, masaya oturduktan sonra ise linçli tayfanın yeniden desteklediği bir isim haline geldi.

Ancak Akşener'inn yüz ifadesi, yaşadıklarından memnun olmadığını da açıklar nitelikteydi.

Yaşanılan hezimette büyük bir payı olan Akşener, kurultayda ise hem kendi partisine hem de CHP'ye yüklendi.

HDP üzerinden CHP'ye de gönderme yapan Meral Akşener, İstanbul seçimlerine de değindi.

Meral Akşener'den zehir zemberek sözler

İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, "İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırmış. Yuh muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz" dedi.

"Hesaplaşıyoruz" dedi

"İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı. Efendim bilmem nerenin

seçimini biz değil HDP kazandırdı. Yuh muh yok.

Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum. Sonra hesap soracağım. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir.

Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç. Biz hariç herkes kazanmayı

sağladı. Biz hariç. O gün anladım ki, İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülüyor; sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de…"

Meral Akşener masayı bir kez daha dağıttı

Kurultayda konuşan Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldı. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul’un kazanılmasının sebebi HDP’dir dediğiniz gibi, iyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum! Birinci önceliğimiz partimize aidiyettir. Bunu hissetmeyenler, kapı orada.

Bizim medyamız yoktur. Muhalif medya bizim değildir, mensupları bizim değildir, youtuber konumu olan hiç kimse bizimle beraber, birimle insaflı değildir.

Önemli olan reytingdir, bizim üzerimizden reytingler artmaktadır. Bize hakaret etmenin, yanlış yapmanın yaptırımı yoktur. Biz yapayalnız, sadece milletiyle el sıkışmış, milletinin yanında yöresinde hiçbir gücün bulunmadığı tek siyasi organizasyonuz. Onun için, bizim pergelimizin ucunun konduğu yer Anadolu’dur. Sadece milletimizdir.