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Siyaset Akşener 14 Mayıs hezimetinden sonra ilk kez! Akşener sessizliğini bozuyor
Siyaset

Akşener 14 Mayıs hezimetinden sonra ilk kez! Akşener sessizliğini bozuyor

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:40:00 -
Akşener 14 Mayıs hezimetinden sonra ilk kez! Akşener sessizliğini bozuyor

14 Mayıs seçim akşamı yaşadıkları hezimetin ardından sessizliğe bürünen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

14 Mayıs seçimlerinden bu yana konuşmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yarın 13.00'te bir basın açıklaması düzenleyecek. Akşener, böylece seçimden sonra ilk kez konuşmuş olacak.

14 Mayıs'ta Türkiye hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu alırken, adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemediği için cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı.

28 Mayıs'ta sandığa gidilecek

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2.tur seçimi için milyonlar 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. Adaylardan fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

Akşener'in sessizliği dikkat çekti

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı 14 Mayıs tarihinde istediği sonucu alamadı. Yaşanan hezimetin ardından hiç konuşmayan Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti lideri Akşener'in sessizliği kafalarda soru işareti bırakmıştı.

İlk kez açıklama yapacak

Akşener günler süren sessizliğini bozuyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yarın bir basın açıklaması düzenleyecek olan Akşener, saat 13.00'te kameralar karşısına geçecek. Böylece Akşener, 14 Mayıs'tan bu yana ilk kez konuşacak.
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