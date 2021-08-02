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Gündem Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündem

Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:06:00 -
Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gece boyuna karadan yapılan müdahale, sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevlerin, yerleşim yerlerine ulaşması yoğun müdahaleyle engellendi. Ancak olası bir riske karşı mahalle sakinleri sık sık uyarılıyor.

Yangının Güneykaya Mahallesi'nde de yayılmaması için alevlerle mücadele devam ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Bölgedeki Gülen Dağ'da ise yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yangın etkisini sürdürüyor, alevlerin sınırdaki Manavgat'a bağlı mahallelere sıçramaması için de havadan müdahaleye devam ediliyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için cansiparane çalıştıklarını bildirdi.

 

 

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