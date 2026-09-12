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Yerel Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangınına ekipler yaklaşık 2 saatte ulaşabildi
Yerel

Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangınına ekipler yaklaşık 2 saatte ulaşabildi

Yeniakit Publisher
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Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangınına ekipler yaklaşık 2 saatte ulaşabildi

Yangın saat 16.00 sıralarında bozuk ormanlık alanda başladı; 2 helikopter sevk edildi, ilk değerlendirmelerde kaçak avcı ateşi ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Gidengelmez Dağları'nın yüksek kesimlerindeki bozuk ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İnsan ulaşımının güç olduğu bölgedeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın bölgesine ulaşarak karadan müdahaleye başladığı belirtildi.

Havadan müdahale için bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter sevk edildi. Arazinin yüksek ve ulaşımının güç olması nedeniyle çalışmaların zorlu şartlarda sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde, yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

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