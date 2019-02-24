Akseki Belediye başkan adayı Özkan, pazar esnafıyla buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti AksekiBelediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Akseki’nin genç adayı olan İbrahim Özkan, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Özkan, kendisine eşlik eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı yöneticileri ile pazar yerini ziyaret etti. Esnaflara çiçek hediye etti.

Pazar alanında tezgah açan esnafla sohbet eden Özkan, istek ve şikayetlerini dinledi.

"Önce millet, önce memleket" diyerek çıktıkları kutlu yolda partisinin aday olarak kendisine teveccüh göstermesinin ardından hemen kolları sıvadıklarını ve seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Özkan, "Akseki ilçemize yakışır hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için geliyoruz. 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde genç bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin her köşesini karış karış gezerek, bu güzel coğrafyanın havasını teneffüs eden tüm insanlarla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin gayretini göstereceğiz." diye konuştu.