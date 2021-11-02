  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akşehir Belediyesi memur alımı yapacak
Ekonomi

Akşehir Belediyesi memur alımı yapacak

Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:09:00 -
Akşehir Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir.

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şahsen yapılacak başvurularda HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydi herkes taramaya
Kadın - Aile

Haydi herkes taramaya

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında İl sağlık Müdürlüğü çalışmaları devam ediyor.

ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!
Gündem

ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken ABD donanmasına ait savaş gemisi Karadeniz’e gitmek üzere Sarayburnu Limanı’na demirledi. ..
Kullanılmış çay poşetlerini bir daha asla çöpe atmayacaksınız
Aktüel

Kullanılmış çay poşetlerini bir daha asla çöpe atmayacaksınız

Bitki yetiştirmek, özellikle tohumdan yetiştirmek oldukça zordur. Ancak bahçenizi sağlıklı şekilde büyütmek istiyorsanız bunun kolay bir yol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay