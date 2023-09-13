Aksaraylıları eleştiren Amedspor taraftarı bu sözleriyle ne demek istedi? 'Cevabını zaten alırlar her türlü'

68 Aksaray Belediyespor'un taraftar grubu 68 Ergenekon, Amedspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maç günü, maç öncesi, maç sonrası şehrimiz, tek gayemiz ve ilk önceliğimiz olan Aksaray’da, Amed SF taraftarını, formalarını, atkılarını şehrimizde görmek istemiyoruz"

Şehirlerinde provakatif olaylara geçit vermeyeceklerini duyuran Aksaraylı taraftarın açıklaması, Diyarbakır'da vatandaşlara sorularak provoke edildi.

Terör seviciliği üzerinden ırkçılık provokasyonu!

Kentte yerel yayın yapan Tigris Haber'in sokak röportajında konuşan bir Amedspor taraftarının sözleri dikkat çekti.

Amedsporlu taraftar, Aksarayspor taraftarının terör seviciliğine tepkisini, "ırkçılık" olarak yorumlayıp, "Bunlar da onların ırkçılığı. Bizde o ırkçılık olmaz, yapsınlar." dedi ve şu tehdidi savurdu: Cevabını zaten alırlar her türlü.

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