  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yarışmada 1 milyon kazandı! Rabia ilk kez konuştu

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıtta zam geliyor mu? Motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL olacak? Benzin, LPG fiyatı!

Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret söylemleri gözardı edildi: Hakim baskılara boyun eğdi

Kürşat Mican hakkındaki iddialara cevap verdi!

Sözde kadın haklarını savunuyorlardı: CHP'li erkek milletvekilleri, kadın milletvekillerini tehdit etti ortalık karıştı

Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Onların da nefeslerini keseceğiz

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!

Necmettin Batırel 'Akaryakıt fiyatlarını düşürmenin tek bir yolu var' diyerek açıkladı! Hükümete çağrı yaptı
Gündem Aksaraylıları eleştiren Amedspor taraftarı bu sözleriyle ne demek istedi? 'Cevabını zaten alırlar her türlü'
Gündem

Aksaraylıları eleştiren Amedspor taraftarı bu sözleriyle ne demek istedi? 'Cevabını zaten alırlar her türlü'

Yeniakit Publisher
2023-09-13 21:44:00 - 2023-09-13 22:00:58
Aksaraylıları eleştiren Amedspor taraftarı bu sözleriyle ne demek istedi? 'Cevabını zaten alırlar her türlü'

Tribünlerinde PKK terör örgütü lehine sloganlar atan, futbolu siyasete alet ederek provokatif eylemlerle stat olaylarına sebep olan Amedspor taraftarına Aksaraylılardan net bir uyarı gelmişti. Diyarbakır'da yerel yayın yapan Tigris Haber, Amedsporlu taraftarları kışkırtmaya çalıştı.

68 Aksaray Belediyespor'un taraftar grubu 68 Ergenekon, Amedspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maç günü, maç öncesi, maç sonrası şehrimiz, tek gayemiz ve ilk önceliğimiz olan Aksaray’da, Amed SF taraftarını, formalarını, atkılarını şehrimizde görmek istemiyoruz"

Şehirlerinde provakatif olaylara geçit vermeyeceklerini duyuran Aksaraylı taraftarın açıklaması, Diyarbakır'da vatandaşlara sorularak provoke edildi.

Terör seviciliği üzerinden ırkçılık provokasyonu!

Kentte yerel yayın yapan Tigris Haber'in sokak röportajında konuşan bir Amedspor taraftarının sözleri dikkat çekti.

Amedsporlu taraftar, Aksarayspor taraftarının terör seviciliğine tepkisini, "ırkçılık" olarak yorumlayıp, "Bunlar da onların ırkçılığı. Bizde o ırkçılık olmaz, yapsınlar." dedi ve şu tehdidi savurdu: Cevabını zaten alırlar her türlü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amedspor'dan ilk haftada ilk vukuat! İstiklal Marşı'na saygısızlığa 11 gözaltı
Amedspor'dan ilk haftada ilk vukuat! İstiklal Marşı'na saygısızlığa 11 gözaltı

Gündem

Amedspor'dan ilk haftada ilk vukuat! İstiklal Marşı'na saygısızlığa 11 gözaltı

Aksaraylı taraftarlardan çok net Amedspor uyarısı!
Aksaraylı taraftarlardan çok net Amedspor uyarısı!

Spor

Aksaraylı taraftarlardan çok net Amedspor uyarısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23