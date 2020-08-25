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Aktüel Aksaray'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:34:26 -
Aksaray'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, şehirlerarası yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan otobüsü uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste yapılan aramada E.T. (24) ve A.F'nin (30) oturduğu koltuğun altına saklanmış 1 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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