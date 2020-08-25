Aksaray'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da, şehirlerarası yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan otobüsü uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada E.T. (24) ve A.F'nin (30) oturduğu koltuğun altına saklanmış 1 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.