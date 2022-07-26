Aksaray'da yerli buğday hasat edildi

Çiftçiye ait 6 dekar alanda yerli buğday hasat edildi.

Aksaray'ın merkeze bağlı Gökçe köyünde, çiftçi Mustafa Uz'a ait 'Halis' adı verilen yerli ve milli buğdayın deneme ekimi yapıldı.

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" programı kapsamında, deneme ekimi yapılan tarlada hasat töreni düzenlendi.

Tüm standartlarda ekmek olmaya uygun

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen törende, hasat edilen buğdayın Aksaray iklim şartlarına uygun olduğu ve tüm standartlarda ekmek olmaya uygun nitelik taşıdığı belirtildi.

"Aksaray'da yaygınlaştıracağız"

Törende konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Un verimi, rekolte değeri ile yerli buğday çeşidi olan 'Halis' ekmeklik buğdayın deneme ekimi Tarım Müdürlüğümüz kontrolünde yapıldı. Dekar başına normal şartlarda 300-400 kilogram alınırken yeni ürün çeşidi olan Halis buğdayda bu 1200 kilograma ulaşıyor. Bunu Aksaray'da yaygınlaştıracağız. Yüzde 100 yerli ve milli yeni buğday çeşidimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Hasat döneminde artış oldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'da 2022 yılı hububat hasat döneminin devam ettiğini, 2021 yılı verilerine göre 2022 hasat döneminde arpa, buğday ve çavdarda yüzde 15'lik verim artışı olduğuna dikkati çekti.

Yerli buğday kaliteli ekmeğin ihtiyacını karşılayacak

AA'nın aktarımına göre; Saklav, deneme üretimi yapılan yerli ekmeklik buğdayın, un sanayinin kaliteli ekmeklik buğday ihtiyacını karşılayacak önemli bir yerli buğday çeşidi olduğunu kaydetti.