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Aktüel

Aksaray’da vatandaşlar şiddetli sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı

Aksaray’da başlayan şiddetli sağanak yağmur etkisini artırarak devam ederken vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:31:22 -
Aksaray’da vatandaşlar şiddetli sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı

Aksaray’da başlayan şiddetli sağanak yağmur etkisini artırarak devam ederken vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.



Aksaray’da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Kent merkezinde ve bazı ilçelerde, belde ve köylerde de etkili olan şiddetli sağanak yağmur yağışı, bazı köylerde de dolu ile görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Aralıklarda devam eden yağmur yağışının gece de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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