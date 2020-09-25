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Aktüel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:29:56 -
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.G. (22), E.A. (25), A.K. (24), Y.Y. (33), M.H.O. (41), B.G.A. (31), G.B. (30) ve T.B'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde 5 adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile silah, 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G, E.A, A.K, Y.Y. ve M.H.O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.G.A, G.B. ve T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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