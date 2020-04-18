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Aktüel

Aksaray'da traktör römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

2020-04-18 22:34:49 -
Aksaray'da traktör römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AKSARAY(AA) - Aksaray'da traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Doğantarla köyü girişinde, Şener Aydın Aday (23) yönetimindeki 68 DŞ 406 plakalı traktörün römorkuna, Ömer Gün (24) idaresindeki plakasız motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Gün, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından Gün'ün cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Aday, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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