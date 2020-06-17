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Yerel

Aksaray’da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa alt geçidinde trafik güvenliğini artırmak için refüjde bulunan korkuluk demirlerini kaldırıp yerine ışıklı ve estetik görünüme sahip dekoratif ferforje yapmak için çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:29:25 -
Aksaray’da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa alt geçidinde trafik güvenliğini artırmak için refüjde bulunan korkuluk demirlerini kaldırıp yerine ışıklı ve estetik görünüme sahip dekoratif ferforje yapmak için çalışmalara başladı.


Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşımında trafik güvenliğini arttırıcı yeni çalışmalara imza atıyor. Şehre daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen söz konusu çalışma, Piri Mehmet Paşa alt geçidinin giriş ve çıkışında bulunan refüjlerde başlatıldı. Alt geçitte yayaların kontrolsüz geçişine neden olan demir korkulukları kaldıran belediye ekipleri, trafiği daha güvenli hale getiriyor. Yayaların bölgeden kontrolsüz geçişini engel olmak için alt geçidin her iki giriş ve çıkış noktalarına yüksek ferforjeler yerleştirilecek.


Aksaray Belediyesi amblemli dekoratif ferforjelerin kent estetiğine uygun ışık yansımalı olacağı bildirildi.

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