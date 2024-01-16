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Gündem Aksaray'da taşlı-sopalı yol verme kavgası kamerada!
Gündem

Aksaray'da taşlı-sopalı yol verme kavgası kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 23:59:00 - 2024-01-17 00:06:20

Aksaray’da yol verme meselesi yüzünden 2 kargo çalışanı ile baba ve oğlu arasında taşlı yumruklu kavga çıktı.

Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray’ın Eskil ilçesi Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki bulunan bir iş yerinde yaşandı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular!

Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan baba ve oğul, 2 kargo çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından baba-oğul, araçlarını park etti. Kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. bir iş yerinden çıkarken kapının önüne gelen baba İsmail E. kargo çalışanı Oğuz G.’ye vurdu. Oğuz G. de adama yumruk atarken, bu sırada koşarak olay yerine gelen oğul Osman E. kargo çalışanlarına yumrukla saldırdı.

Kargo çalışanı ve oğlunun birbirine girdiği esnada yerden parke taşı alan İsmail E. taşı kargo çalışanının üzerine attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yatıştırılmaya çalışılırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda Oğuz G, Muhammet Ö. ve İsmail E. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Eskil Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.
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