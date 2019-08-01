Aksaray'da tartıştığı eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı Aksaray'da tartıştığı eşini meyve bıçağıyla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki olayın ardından gözaltına alınan B.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam eden A.B'nin (19) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hürriyet Mahallesi 4676. Sokak'taki müstakil evinde dün eşi B.B. tarafından bıçaklanan A.B, balkondan atlayarak komşularından yardım istemiş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. B.B. polis ekiplerince yakalanmıştı.

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