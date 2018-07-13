Aksaray’da şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray’da geçtiğimiz yıllarda hırsızlık ve gasp suçlarından tutuklanan ve daha sonra kapalı cezaevinden Konya Açık Cezaevi'ne gönderilen 18 yaşındaki Hünkar K., yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden firar etti. Hünkar K., 3 gün önce polislere yakalandı. Polisin gözaltına alma esnasında çıkardığı bıçakla polis memuru Remzi Yıldırır’ı kolundan bıçaklayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Şüphelinin polis memurunu bıçaklayarak kaçması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel bir ekip kurarak şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırma, soruşturma, teknik ve fiziki takibin ardından bugün şüpheliyi Hamidiye Mahallesi’nde gören polis ekipleri şahsın kaçması üzerine kovalamaya başladı.

Yaya olarak kaçan şüpheli mahallede bir apartmana girerek kayıplara karıştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleyi sokaklarıyla birlikte adeta abluka altına alan polis ekipleri bölgede kuş uçurtmazken, tüm evler, iş yerleri didik didik arandı. Ardından çatılara çıkan polis çatı çatı gezerek uzun namlulu silahlarla şüpheliyi aradı.

Düzenlenen yakalama operasyonunda şüpheli şahıs bir binanın 4. katında yakalandı. Kapıları kilitli olan ve şüphelinin çatıdan girdiği tahmin edilen dairenin kapıları açılmayınca polis ekipleri şüpheliyi itfaiye merdiveni ile camdan çıkartarak indirdi. Yakalanan şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin Aksaray başta olmak üzere birçok ilde ev, oto, işyeri hırsızlığı, birçok gasp olayı gerçekleştirdiği belirlenirken, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Öte yandan, hastanede tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA