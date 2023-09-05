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Yerel Aksaray'da sele kapılan bebek aranıyor!
Yerel

Aksaray'da sele kapılan bebek aranıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 09:33:00 -
Aksaray'da sele kapılan bebek aranıyor!

Aksaray'da yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılıp sürüklenen otomobildeki Asel bebeğin arama çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'da yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılıp sürüklenen otomobildeki Asel bebeğin arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Gücünkaya köyüne giden Çapan E. (53) ve eşi Gülseren E'in içinde bulunduğu otomobil yarılan yoldaki suyun akıntısına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Sürücü Çapan E. kurtarılırken eşi sularında kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında Gülseren E'nin cesedine ulaşıldı.

Sürüklenen araçlarından kendi imkanlarıyla kurtulan Nazif B (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye B'nin 3 aylık bebekleri Asel ise sel sularına kapıldı.

Asel bebeğin bulunması için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. (İLKHA)
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