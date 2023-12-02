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Yaşam Aksaray'da pompalı tüfek dehşeti
Yaşam

Aksaray'da pompalı tüfek dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-12-02 23:17:00 -

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Kaan K. (41), Onur K. (38) ve Abdullah D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah D, pompalı tüfekle Kaan K. ve Onur K'yi yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaan K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Abdullah D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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