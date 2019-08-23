﻿Aksaray'da otomobil tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var Köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Aksaray'da, köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucunda anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı. Ümit Süleyman Kestek (39) idaresindeki otomobil, Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan Sertkaya (39) kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Hafize (37) ve oğlu Mustafa Kestek (5) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı baba Kestek ile kızı Hatice (11) ve oğlu Alper Kestek (9) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Sertkaya, emniyet mensuplarınca gözaltına alındı. Olay yerine gelen Kestek ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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